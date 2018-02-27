С благословения свердловских властей.

Свердловское министерство по управлению госимуществом передаст в безвозмездное пользование РЖД вокзал детской железной дороги в ЦПКиО им. Маяковского — правда, после завершения его строительства. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

Как пояснили представители ведомства, это необходимо "для технологического единства комплекса детской железной дороги и в целях развития образования и науки". На это уже получено предварительное согласие Свердловского УФАС на предоставление государственной преференции ОАО "РЖД" путем передачи в безвозмездное пользование объекта.

В данный момент реконструируемое здание вокзала находится в совместной собственности областных властей и железнодорожников. Однако окончательную точку в вопросе должны поставить депутаты Заксобрания Свердловской области.