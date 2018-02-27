Так решили депутаты Екатеринбурга.

Сотрудники аппарата Екатеринбургской гордумы после увольнения не смогут устроиться на "хлебные" места. Такое решение приняли 27 февраля на очередном заседании депутаты ЕГД, сообщает "Уралинформбюро".

Ограничения в трудоустройстве коснутся 16 категорий бывших думских чиновников. Им будет запрещено в течение двух лет занимать должности с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. А устроиться на работу в компании, с которыми у гордумы были контрактные отношения, они смогут только с согласия конфликтной комиссии.

Ограничительные меры вводятся для приведения муниципальных нормативов в соответствие со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". По словам депутата Константина Киселева, эта практика принята во многих странах мира и направлена на предотвращение конфликта интересов.