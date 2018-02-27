Модернизация цеха электролиза меди на КМЭЗе близится к финалуСегодня в 16:12
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Дело за малым.
На Кыштымском медеэлектролитном заводе (ЗАО "КМЭЗ", входит в Группу "Русская медная компания") завершена установка двух дополнительных серий ванн по 40 в каждой в цехе электролиза меди. Финальным этапом масштабной модернизации стал монтаж коммуникаций, обеспечивающих емкости электроэнергией, – магистральной, бортовой и уравнительной ошиновки принципиального нового вида.
"Ранее мы использовали сварные медные шины, конструкция которых не позволяла исключить потери электроэнергии. Поэтому для новых серий ванн мы решили применить монолитный медный профиль шириной 150 миллиметров. В качестве подрядчика по изготовлению ошиновки была выбрана английская компания с тридцатилетним опытом", - рассказал начальник цеха электролиза меди КМЭЗ Павел Плаксин.
Для выполнения заказа Кыштымского медеэлектролитного завода потребовалось около 23 тонн меди. Подрядчик поставил основные питающие шины (цельный медный профиль), разъединители, опоры для ошиновки, а также изоляторы. Монтажу ошиновки предшествовала футеровка новых электролизных ванн винипластом и опрессовка. Для подключения электросетей пришлось остановить производственную цепь, но всего на 10 часов.
В апреле ожидается последняя партия необходимого для модернизации ЦЭМ оборудования – четырех новых конвейеров.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, после обновления цеха электролиза меди производство медных катодов на КМЭЗе вырастет до 140 тысяч тонн в год. Затраты на реализацию проекта превысили 380 миллионов рублей.
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