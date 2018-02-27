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Мэрия Екатеринбурга закупит "всепогодные" машиныСегодня в 17:03

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Для уборки улиц в дни ЧМ.

Мэрия Екатеринбурга закупит шесть уборочных машин для чистки улиц в дни Чемпионата мира по футболу. Они предназначены для работы во всех районных ДЭУ, кроме Верх-Исетского, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал госзакупок.

Как следует из аукционной документации, техника может быть как отечественного, так и зарубежного производства. Машины предназначены для механизированной уборки дорожного мусора и погрузки его в кузов самосвала-тягача. Их конструкция должна быть рассчитана на широкий погодный диапазон: от минус 10 до плюс 50 градусов.

Электронный аукцион назначен на 19 марта. Стартовая стоимость закупки составит 23,4 миллиона рублей, которые будет выделены из бюджетов Екатеринбурга и области.

Стоит напомнить, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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