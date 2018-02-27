На повышение МРОТ.

Российские регионы получат около 20 миллиардов рублей на повышение минимального размера оплаты труда с мая 2018 года. Средства выделит правительство РФ. Об этом во вторник заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин во время заседания в Совете Федерации, передает "Уралинформбюро".

"Минфин подготовил проект распоряжения. Эта сумма составляет 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи субъектам РФ ", - сказал министр. По его словам, МРОТ в мае вырастет до 11 163 рублей.

В целом, для увеличения МРОТа регионам понадобится 31,8 миллиарда рублей. Таким образом, правительство возьмет на себя почти две трети от общих расходов субъектов на реализацию проекта.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Путин заявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.