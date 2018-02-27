×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские регионы получат около 20 миллиардов рублейСегодня в 16:55

  • Текст

На повышение МРОТ.

Российские регионы получат около 20 миллиардов рублей на повышение минимального размера оплаты труда с мая 2018 года. Средства выделит правительство РФ. Об этом во вторник заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин во время заседания в Совете Федерации, передает "Уралинформбюро".

"Минфин подготовил проект распоряжения. Эта сумма составляет 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи субъектам РФ ", - сказал министр. По его словам, МРОТ в мае вырастет до 11 163 рублей.

В целом, для увеличения МРОТа регионам понадобится 31,8 миллиарда рублей. Таким образом, правительство возьмет на себя почти две трети от общих расходов субъектов на реализацию проекта.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Путин заявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×