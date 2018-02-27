Ее буду выпускать в Санкт-Петербурге.

Toyota сертифицировала новую Camry для российских автолюбителей. Президент российского представительства автоконцерна Сюдзи Суга пообещала, что седан, выпускать который будут в Санкт-Петербурге, появится в продаже в апреле 2018 года. Цены пока держат в секрете, передает "Уралинформбюро".

Как и прежде, седан будет оснащаться одним их трех двигателей (в зависимости от комплектации): двухлитровым - мощностью 150 лошадиных сил, 2,5-литровым - мощностью 181 лошадиная сила или 3,5-литровым - мощностью 249 "лошадей". Заправлять обновленную "японку" можно бензином AИ-92.

Базовая комплектация включает климат-контроль, электронную систему контроля устойчивости, полноразмерное запасное колесо, систему мониторинга давления воздуха в шинах. Также машина оснащена системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".