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"ВСМПО-Ависма" потратила на закупки 18 миллиардов рублейСегодня в 16:47

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За 2017 год.

В 2017 году корпорация "ВСМПО-Ависма" потратила на закупки оборудования, сырья, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и прочего 18 миллиардов 275 миллионов рублей - на 3% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении объемы закупок увеличились на 5% – до 227 971 позиции, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

По словам директора по снабжению Евгения Пологова, на фоне всеобщего подорожания корпорации удалось сохранить разумный уровень закупочных цен за счет долгосрочных отношений с поставщиками.

В минувшем году были изменены критерии закупки - теперь цена не является значимой. На основе оценки технических параметров предлагаемых инструментов, комплектующих, оборудования (стойкости, нормы расхода, жизненного цикл и так далее) строится экономическая модель с учетом стоимости, условий оплаты и поставки, приводится к одному знаменателю и выбирается оптимальная модель закупки всего годового объема.

В 2018 году самые масштабные закупки запланированы в крупных цехах - №№16, 21, 22, 32.

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