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Екатеринбургский памятник доверили "герою Камышлова"Сегодня в 17:51

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Компания уже срывала сроки работ.

Легендарный "Дом старых большевиков" на улице 8 Марта, 1 будет отремонтирован "под чемпионат". Конкурс на выполнение работ выиграла компания, ранее "засветившаяся" в ремонте фасадов Верх-Исетского облсуда и военной прокуратуры ЦВО, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно конкурсной документации, обновление памятника эпохи конструктивизма состоится в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и ремонта жилых зданий, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA.

Приведением памятника в порядок займется строительная компания "Еврострой". В срок до декабря 2018 года подрядчику предстоит обновить штукатурку на фасаде здания, привести в порядок оконные и дверные блоки, обустроить инженерные сети и заменить кровлю. Сумма контракта с администрацией Екатеринбурга, заказчиком работ, составила 6,3 миллиона рублей, их выделят из городского и областного бюджетов.

Стоит отметить, что компания СК "Еврострой" в прошлом году уже выигрывала конкурсы по ремонту фасадов, организованные Управлением судебного департамента в Свердловской области и Главным управлением обустройства войск.

При этом не обошлось без странностей. Так, победитель конкурса по ремонту здания Верх-Исетского районного суда, компания "Юнивест-Строй", по неизвестной причине отказался от заключения контракта с заказчиком. В итоге объект доверили СК "Еврострою", хотя "цена вопроса" оказалась выше на 150 тысяч рублей, чем у конкурентов.

Кроме того, компания была замечена в срыве сроков работ на строительстве домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской облпрокуратуры, СК "Еврострой" должна была построить в городе Камышлове два многоквартирных дома для переселенцев к 1 сентября 2017 года, однако с задачей не справилась.

Кроме того, камышловская прокуратура в феврале 2018 года возбудила против руководства СК "Еврострой" административные дела за неисполнение законных требований прокурора и нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

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