Екатеринбург встретит ЧМ-2018 "поющей водой"Сегодня в 18:26
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Обновленного фонтана на Плотинке.
Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере обновят и запустят к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал госзакупок.
Согласно аукционной документации, победителю конкурса предстоит до 31 мая определить неисправные детали и оборудование фонтана, после чего заменить их на новые. Ревизии подвергнутся 28 подводных светильников, частотные преобразователи, контроллеры и диммеры для насосов, а также модуль плавучести понтона, на котором установлен фонтан.
Электронный аукцион назначен на 12 марта. Стартовая цена работ превышает 1,7 миллиона рублей.
Стоит напомнить, что музыкальный фонтан в Историческом сквере был открыт в 2013 году. Обычно его запускают в мае и разбирают в сентябре-октябре. В прошлом году МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" уже заказывало работы по монтажу сооружения на общую сумму свыше двух миллионов рублей.
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