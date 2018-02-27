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Екатеринбургскую фан-зону сдадут в арендуСегодня в 18:29

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Утеплив "ИЗОЛом".

Центр культуры "Урал" заказал за 3,8 миллиона рублей временные конструкции для фан-зоны. Ее установят в дни чемпионата мира по футболу-2018 для фестиваля болельщиков, который пройдет в ЦПКиО с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно аукционной документации, монтаж фан-зоны будет производить некий "единственный поставщик". Название фирмы при этом не упоминается. Конструкция должна быть установлена в парке имени Маяковского до 31 мая и будет функционировать до 16 июля, после чего будет разобрана. При этом поставщик по заданию заказчика обязуется оказать услуги по предоставлению части помещений "сборно-разборной" фан-зоны (площадью 192 квадратных метра) в аренду.

Помещения фан-зоны задуманы как крытые, с окнами и двумя видами дверей: внешними и межкомнатными. Перегородки будет смонтированы из сэндвич-панелей "ИЗОЛ" с минераловатным утеплителем. Кроме того, зона будет оборудована системами вентиляции, электроснабжения и беспроводной связи.

Стоит напомнить, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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