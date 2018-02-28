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ММК стал одним из участников UzBuild-2018Сегодня в 09:37

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Гостям представлен широкий сортамент.

С 28 февраля по 2 марта в Ташкенте проходит XIX Узбекская международная выставка "Строительство и интерьер, отопление и вентиляция" (UzBuild-2018). Одним из нескольких десятков ее экспонентов стал Магнитогорский металлургический комбинат.

На стенде Магнитки представлен широкий сортамент металлопродукции – в первую очередь строительного назначения: горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием, а также метизная продукция.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", рынок Узбекистана является для комбината одним из ключевых среди стран Содружества Независимых Государств. В 2017 году потребителям из этой республики было отгружено свыше 300 тысяч тонн металлопродукции - почти 80% всех продаж в регионе Центральной Азии.

Стоит отметить, что UzBuild организуется при поддержке Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан и АК "Узстройматериалы". В прошлом году на ней были представлены 185 экспонентов из более чем 20 стран, мероприятие посетили свыше 9 000 специалистов.

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