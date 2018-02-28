Металлургов ММК пригласят за новой спецовкой по smsСегодня в 16:04
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На обновленный светлый склад.
На Магнитогорском металлургическом комбинате после капитального ремонта открылся центральный пункт выдачи спецодежды и спецобуви. Работы выполнены в рамках проекта, инициированного генеральным директором ПАО "ММК" Павлом Шиляевым, для улучшения сервиса по обеспечению металлургов средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
В просторном, светлом помещении модернизирована система отопления и вентиляции, изменена схема освещения. Для посетителей (около 200 человек в день) работает электронная очередь. Во время ожидания можно попить кофе или чай и перекусить, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества .
Прямо на складе можно подогнать спецодежду по росту, для этого в штате появилась швея и закуплено необходимое оборудование.
"Теперь работник получает верхнюю спецодежду с индивидуальной маркировкой, на которой указана дата следующей выдачи спецодежды, - говорит начальник Центра по обеспечению средствами индивидуальной защиты управления подготовки производства ПАО "ММК" Леонид Соколов. - Таким образом мы сможем отследить ее жизненный цикл. И работнику это удобно, потому что комплект одежды закреплен за ним, и он видит, когда комплект менять".
Напоминание о новом визите за спецовкой приходит по sms. Дополнительно организованы семь выездных пунктов выдачи в разных подразделениях комбината. Заявку на доставку можно подать через мобильное приложение "Мой ММК", инженера по ОТиПБ или электронным письмом в адрес начальника Центра СИЗ.
Кроме того, на корпоративном портале комбината, в мобильном приложении "Мой ММК", в группе "Работаю на ММК" соцсети "ВКонтакте" организована "горячая линия" для предложений, замечаний и жалоб по качеству обслуживания и выдаваемых СИЗ.
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