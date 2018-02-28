Ради будущего.

В середине февраля 2018 года в корпорации "ВСМПО-Ависма" вступила в силу обновленная версия экологической политики. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Михаил Воеводин, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Документ подчеркивает важность совершенствования системы экологического менеджмента, так как природоохранная деятельность корпорации снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Экологическая политика "ВСМПО-Ависмы" - это не только заявления о важности этой сферы деятельности, но и комплекс мер, включающий рациональное использование ресурсов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, сотрудничество в области охраны окружающей среды с заинтересованными организациями и общественностью.