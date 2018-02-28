Для доразведки месторождений.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" ведет доразведку Уренгойского месторождения. Строительство уникальных скважин с отметками более 4 000 метров началось в апреле 2017 года. Сейчас идет подготовка к началу испытаний пластов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

"Данная программа разработана для совмещения целей эксплуатационного бурения с доразведкой месторождения и как результат сокращения затрат: в интересах будущих наших поколений. Потому что основная часть залежей изучена и разбуривается полномасштабно, но перспективные пласты залегают глубоко, глубина больше 4 километров, и сегодня нами пробурено 2 скважины, где выявлены перспективные новые пласты, которые раньше на этом месторождении даже не выделялись", — рассказал заместитель генерального директора – главный геолог АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Алексей Снохин.

"На одном из объектов планируется применить новую технологию, которая ранее нигде не применялась и пришла в наземное бурение с шельфа. Она позволит получить максимально качественную информацию о параметрах пласта в короткий срок", — отметил главный специалист отдела геологоразведочных работ Роспан Денис Метелкин.

Работы преследуют конкретную цель — получить максимально точную информацию о новых залежах месторождения, а значит, нарастить ресурсную базу. Ее увеличение в результате реализации программы геологического изучения, по предварительной оценке, составит порядка 100 миллиардов кубометров газа.

По данным специалистов, на сегодня проект выполнен на 80%.