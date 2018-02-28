И инновационность.

Группа компаний "Новый Поток" награждена дипломом "За технологичность и инновационность в независимой нефтепереработке".

Церемония вручения состоялась в рамках IV Международного форума "Нефтекокс-2018", организатором которого стали Торгово-промышленная палата РФ и нефтегазовый журнал "ИнфоТЭК", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

В форуме, прошедшем в Москве 27-28 февраля, приняли участие представители крупнейших нефтегазовых компаний, профильного комитета Государственной думы РФ и отраслевые эксперты. Они обсудили наиболее актуальные вопросы современного нефтеперерабатывающего сектора: модернизацию российских НПЗ, качество нефтяного сырья и рыночные тренды.

New Stream Group неоднократно награждалась за активное внедрение современных технологий на предприятиях "Нового Потока". Так, в рамках XIII Ежегодного форума крупного бизнеса "Кто создает экономику России" рейтингового агентства "Эксперт РА" холдинг получил диплом за "Технологическое лидерство".

New Stream Group учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в холдинге есть компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.