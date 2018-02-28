А также на Гоа.

Росавиация отказалась выдать авиакомпании AZUR air допуск на полеты по 29 направлениям. Среди них - три из Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

Согласно документам, опубликованным на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, перевозчик не сможет летать из Кольцово на Гоа, в Бургас и Барселону. Возить туристов в самый маленький штат Индии и в самый большой город юго-восточной Болгарии компания планировала раз в неделю, в столицу Каталонии - дважды в неделю.

"Комиссия Росавиации заседает ежемесячно. В этот раз ее работа совпала с временным ограничением срока действия сертификата эксплуатанта. Поэтому у комиссии юридически не было права выдать перевозчику эти допуски. После снятия ограничений все допуски авиакомпанией будут получены. Это абсолютно рабочий момент. Часть направлений - совершенно новые. Сейчас компания летает по 40 направлениям, не все маршруты требуют получения специального допуска", - сообщила директор по связям с общественностью AZUR air Анастасия Матюшина.

В январе 2018 года Росавиция урезала чартерную программу AZUR air на 30%, а в феврале ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 20 марта. После чего потребовала свернуть продажи билетов с вылетами после 19 марта.

В конце февраля Ростуризм призвал агентов прекратить продажу путевок с датой вылета после 19 марта, если перевозчиком по ним выступает AZUR air.

14 февраля авиакомпания AZUR air подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта в сопровождении пакета документов, свидетельствующих об устранении выявленных Росавиацией замечаний. Однако устроили ли они агентство, пока не ясно.

"Авиакомпания рассчитывает на скорейшее снятие Росавиацией ограничений срока действия сертификата эксплуатанта и надеется на стабилизацию ситуации на чартерном рынке в условиях растущего спроса на перевозки и недостаток провозных емкостей", - заявили в пресс-службе перевозчика.

Ранее по теме:

Туроператорам рекомендовали позабыть об AZUR air

Турпутевки для уральцев прибавят в цене

Росавиация "подрезала крылья" четырем авиакомпаниям