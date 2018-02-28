О сотрудничестве.

Федеральный спутниковый оператор "Орион" стал ключевым техническим партнером Sony Pictures Television Networks в Российской Федерации. Компания обеспечит доставку телевизионного сигнала из штаб-квартиры телевещателя (Лондон) до территории России, подъем на спутник и распространение телеканалов Sony Pictures Television Networks в пакетах спутникового телевидения "Телекарта", а также в пакетах операторов кабельных сетей.

С марта 2018 года ГК "Орион" будет осуществлять трансляцию трех телеканалов семейства Sony со спутников Horizons 2 и Экспресс-АМ5, что обеспечит телевещателю 100% покрытие территории России и возможность доставки сигнала до всех операторов кабельных сетей. Телеканалы Sony Sci-Fi, Sony Channel (Sony Entertainment Television), Sony Turbo также станут доступными для абонентов спутникового телевидения "Телекарта" в пакетах "Стандарт" и "Безлимитный".

Для осуществления передачи сигнала из Лондона в Москву оператор применяет уникальную технологию гарантированной доставки контента по сети Интернет. Основная особенность проекта состоит в том, что из Лондона в Москву поступает лишь HD-версия каждого из телеканалов, а версия SD формируется путем преобразования исходного сигнала на спутниковой медиаплатформе ГК "Орион" с применением play-out комплекса компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Телеканал Sony Channel (Sony Entertainment Television) будет распространяться в России в SD и HD-версии, а телеканалы Sony Sci-Fi и Sony Turbo - только в формате SD.

"Рад констатировать, что еще один крупный международный мейджор выбрал нашу спутниковую медиаплатформу в качестве ключевого технического партнера в России. Телеканалы портфолио Sony Pictures Television традиционно выделяются высококачественным контентом. Уверен, что и партнеры-операторы, и абоненты оценят их по достоинству", - прокомментировал заключение соглашения руководитель отдела по реализации телекоммуникационных услуг Андрей Труфанов.

Генеральный директор Sony Pictures Television Networks в России и СНГ Сергей Плотников дал оценку состоявшемуся партнерству: "Мы высоко оцениваем потенциал нашего сотрудничества с ГК "Орион". На международном рынке компания зарекомендовала себя как профессиональный партнер, способный оперативно решать вопросы любой сложности, связанные с производством и распространением телеканалов. Уровень предоставляемых услуг полностью соответствует международным стандартам телевизионной отрасли".

Компания Sony Pictures Television (SPT) является одним из мировых лидеров в сфере производства и дистрибуции контента. SPT производит и распространяет программы различных жанров по всему миру при помощи множества платформ. Портфель всемирных телесетей SPT включает 150 телеканалов в 178 странах с суммарной аудиторией более 1,3 миллиарда домохозяйств. В России телевизионная сеть Sony Pictures Television представлена телеканалами Sony Sci-Fi, Sony Channel (Sony Entertainment Television) и Sony Turbo.

Sony Sci-Fi переносит зрителя в мир фантастического будущего, непознанного и загадочного. Ключевые проекты телеканала - "Флэш", "Стрела", "Оборотень", "Доктор Кто", "Черная материя", "Под куполом", "Амнезия" и многое другое.

Sony Channel (Sony Entertainment Television) показывает мелодрамы, комедии, детективы, драмы, где всегда в центре событий – женщина. В их числе "Подиум", "Чужестранка", "Правила моей кухни", "Правила моей пекарни", "Нереальный холостяк" и многое другое.

Sony Turbo предназначен для мужской аудитории. Основу эфира составляют захватывающие детективы с элементами триллера, драмы, запутанные расследования. В числе основных проектов телеканала "Викинги", "Острые козырьки", "Шерлок", "Элементарно" и многое другое.