С разрешения Росавиации.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила допуск на выполнение регулярных рейсов в столицу Бахрейна - Манаму - из Екатеринбурга и Москвы, а также на ряд других направлений. Соответствующий документ размещен на сайте Росавиации.

В планах на будущее - полеты в главный экономический центр королевства Бахрейн 7 раз в неделю. Однако конкретных дат пока не называется.

"Получение допуска - отправная точка для развития того или иного направления. У авиакомпании есть стратегический план развития, которым обусловлено получение данного допуска. Говорить о каких-то конкретных сроках и периодах выполнения рейсов в Бахрейн пока преждевременно", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Стоит отметить, что тем же приказом Росавиации перевозчик был допущен на воздушные линии Владивосток - Нячанг, Санкт-Петербург - Мумбаи и Дели, Москва - Франкфурт-на-Майне, Владивосток - Цинань и Ханчжоу. Также разрешены полеты из Анапы в Ош, Бишкек, Душанбе и Худжанд, из Перми в Худжанд и из Москвы в Рас-эль-Хайму.

На сегодня 43 лайнера Airbus "Уральских авиалиний" летают более чем по 200 направлениям как внутрироссийским, так и зарубежным.