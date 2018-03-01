Переходят в частные руки.

Старинные усадьбы в городах России можно спасти от разрушения, передав их в частные руки. С такой инициативой выступил 28 февраля министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает "Российская газета".

Речь идет как о передаче в аренду, так и о продаже. Не тронут только объекты, в которых расположены государственные музеи: они останутся в собственности государства, уточняет издание.

Между тем, в Екатеринбурге процесс уже пошел. В последний день февраля в столице Урала состоялась торжественная передача в концессию частному инвестору объекта культурного наследия — усадьбы Железнова на улице Розы Люксембург.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", управлять памятником будет компания "СтройИнвест", которая пообещала направить на реконструкцию и приспособление здания под современные нужды около 380 миллионов рублей. Усадьба Железнова сдана в концессию на 30 лет. Легендарный памятник собираются превратить в бутик-отель. При этом частник обязался обеспечить сохранность объекта, в частности, его первозданный архитектурный облик.

Усадьба Железнова — не единственный объект культурного наследия в Екатеринбурге, отданный за последние годы в частные руки. Так, в 2016 году "Группа Синара" выкупила у мэрии Екатеринбурга руины госпиталя Верх-Исетского завода, построенного по проекту архитектора Михаила Малахова. Как заверили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, новый собственник уже начал работы по реставрации объекта. Предполагается, что к концу 2019 года здание позапрошлого века станет общественно-деловым и культурным центром.

Кроме того, в прошлом году в частные руки был передан памятник федерального значения — гостиница "Мадрид". Его арендовала челябинская турфирма "Великий шелковый путь", специализирующаяся на путешественниках из Китая. Соглашение о сдаче "Мадрида" в "рублевую аренду" было подписано 12 июля 2017 года в рамках международной выставки ИННОПРОМ. Восстанавливать гостиницу новые владельцы будут поэтапно: первые 2 года уйдут на проектирование, еще 5 лет займет реконструкция.