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В России подскочат цены на алкоголь и сигаретыСегодня в 10:03

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В связи с инфляцией.

Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на ввозимые в Россию алкоголь и табак. Об этом сообщается в проекте постановления на едином портале раскрытия информации.

Согласно документу, стоимость акцизных марок для табачной продукции может вырасти со 150 до 200 рублей за тысячу штук (без НДС), на алкоголь – с 1700 до 1850 рублей за тысячу штук (без НДС), передает "Уралинформбюро".

Запланированный рост цен объясняется высоким уровнем инфляции, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий и индексацией заработной платы.

Стоит напомнить, что в июле 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму предложение о переносе увеличения ставок акцизов на табачную продукцию на июль 2018 года. Акцизы на крепкий алкоголь, увеличенные с января 2017 года, повышать в 2018 году ранее не планировалось.

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