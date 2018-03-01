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Российский "борт №1" ожидает отечественный апгрейдСегодня в 11:10

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В поддержку импортозамещения.

В главном самолете России - Ил-96-300, который перевозит первых лиц страны, полностью исчезнет зарубежная "начинка". Вместо нее установят отечественное оборудование, передает "Уралинформбюро".

Навигацию будут менять на базе воронежского авиазавода во время плановой технической проверки самолетов. В будущем российской авионикой могут оснастить и другие перспективные воздушные суда – МС-21 и широкофюзеляжный российско-китайский лайнер.

Главный редактор журнала "Авиасоюз" Илья Вайсберг считает, что у российской авиатехники существует два слабых места – двигатели и навигационное оборудование. "Курс на импортозамещение внушает оптимизм. Это позволит снизить зависимость от зарубежных производителей и существенно уменьшить расходы на обслуживание отечественной авиации", - рассказал Вайсберг "Известиям".

Стоит добавить, что с 1993 по 2009 год было построено 29 самолетов Ил-96. В 2019 году в Вороженском акционерном самолетостроительном обществе намерены собрать первый пассажирский самолет Ил-96-400М на базе Ил-96-300.

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