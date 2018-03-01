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ММК устремился к новым достижениямСегодня в 13:09

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После юбилейных тонн 2017 года.

2017 год был ознаменован для Магнитогорского металлургического комбината рядом производственных достижений.

В феврале стан 2500 горячей прокатки в ЛПЦ-4 выдал 180-миллионную тонну горячего проката с момента пуска агрегата в 1960 году. Сегодня одним из крупнейших станов ММК находится на реконструкции. Завершить ее намерены к 2020 году. Вслед за нагревательными печами будут обновлены черновая и чистовая группы клетей. В результате производственная мощность вырастет с 3,6 до 5 миллионов тонн в год. Параллельного планируется строительство нового агрегата поперечной резки АПР №1.

Все это позволит расширить сортамент в сторону тонкого и толстого штрипса с повышением их потребительских свойств, включая выпуск высокопрочных и трубных марок.

В мае 30-миллионная тонна продукции была выпущена на стане 2350. Агрегат, изготовленный "Уралмашем" в 1935 году, в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Магнитогорск с "Запорожстали". Летом 1942 года он вошел в строй на Магнитке и изготавливал броню для бронекатеров, бронеавтомобилей и фронтовых штурмовиков.

Сейчас стан 2350 производит лист для мосто- и машиностроения и других отраслей. В списке потребителей – заводы по производству нефтехимаппаратуры, газо- и нефтезапорной арматуры, трубные, вагоностроительные предприятия России.

Толстолистовой стан 5000, запущенный в июле 2009 года, в мае 2017-го произвел 8-миллионную тонну горячего проката, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В июле стан 2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11 выдал 9-миллионную тонну проката с момента пуска.

В августе агрегаты непрерывного горячего цинкования №№1 и 2 производства металла с покрытием достигли отметки в 9 миллионов тонн.

Самым значимым достижением Магнитки стал выпуск комбинатом 800-миллионной тонны стали с момента ввода в строй в 1933 году первой мартеновской печи.

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