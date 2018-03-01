Топ-менеджмент холдинга устраняет препятствия.

В 2018 году АО "ГАЗЭКС" планирует вложить в развитие газификации Свердловской области 308 миллионов рублей. Инвестиционная программа Общества включает 39 объектов по строительству и проектированию новых систем газоснабжения, реконструкции и модернизации существующих объектов. За текущий год за счет средств АО "ГАЗЭКС" в регионе предполагается построить свыше 42 километров новых газораспределительных сетей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"На долю холдинга "ГАЗЭКС" с учетом инвестиций в Екатеринбурге приходится до 40% от общего объема финансирования в развитие газификации Свердловской области", - отметил генеральный директор холдинга "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков. Как уже сообщалось, в текущем году на газификацию региона из различных источников будет выделено 1,1 миллиарда рублей.

В 2018 году "ГАЗЭКС" приступит к строительству новой очереди газопровода высокого давления Сухой Лог – Камышлов общей протяженностью 56 километров. За счет инвестиций "ГАЗЭКСа" продолжится газификация поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом. В городском округе Богданович строится газопровод протяженностью 3 километра от ГРС по южной границе города, начнется газификация села Троицкое.

В районе Каменска-Уральского продолжится строительство сетей для газификации деревни Новый Завод. В Сухом Логу запланированы работы по газификации села Курьи и поселка Глядены-Санаторий. В Серове начнутся проектно-изыскательные работы по газификации жилых домов по улицам Угольная, Лесозаводская, а также поселка Левый берег Каквы. В Верхнем Тагиле закончат строительство распределительных сетей низкого давления для обеспечения газоснабжения домов по улицам Восточная, Пушкина, Пионерская, Горькая, Горняков, С.Разина, Фрунзе. В районе Первоуральска начнется строительство газопровода высокого давления с установкой газораспределительного пункта в селе Новоалексеевское. В Ревде будет построен газопровод высокого давления по улице Апрельской. В Сысертском городском округе продолжатся работы по развитию газификации населенных пунктов Аверинское, Октябрьский, Двуреченск, Большой Исток, Патруши, Кашино.

АО "ГАЗЭКС" предоставляет населению и промышленным предприятиям возможность технологического присоединения как к вновь построенным, так и к ранее действующим газораспределительным сетям в зоне своего обслуживания. Практически исключены тупиковые ситуации, когда желающие получить голубое топливо не могут подключиться к газопроводу из-за его бесхозности. Ранее это было главным препятствием для подключения к газу населения сельских территорий. Жители видели под окнами газопровод, но ГРО по действующему законодательству не могла подключить к нему новых потребителей в виду отсутствия правообладателя.

"ГАЗЭКС" отличает системный подход в наведении порядка с надлежащим оформлением газораспределительных сетей, - отметили накануне на совещании в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

"За три года в аренду газораспределительной организации передано свыше 3 тысяч километров сетей. Данная задача является приоритетной в целях повышения доступности газа потребителям, обеспечения безопасности при поставке газа. Совместно с органами местного самоуправления мы устранили данное препятствие на пути массовой газификации практически во всех территориях своего присутствия", - отметил глава холдинга "ГАЗЭКС" В.Боровиков.

Стоит отметить, что правительство Свердловской области со своей стороны разработало перечень поддерживающих мер для населения, желающего газифицировать свои дома, в том числе за счет материнского капитала.