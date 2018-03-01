Из-за долгов предприятия.

5 марта в столице Южного Урала могут не выйти на линию трамваи и троллейбусы. Энергетики за долги намерены обесточить тяговые подстанции ООО "Челябинский городской электрический транспорт" .

Задолженность компании перед поставщиком электроэнергии составляет 23 миллиона рублей. В феврале предприятие рассчиталось с поставщиком электроэнергии только за потребление января, сообщил "Уралинформбюро"директор по сбытовой деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" Андрей Святых.

"Мы опасаемся, что транспортники пойдут по проторенной дорожке: сформируют крупный долг, передадут подвижной состав в новое предприятие и объявят о банкротстве должника. Мы же, в свою очередь, приобретаем электроэнергию для всех потребителей региона на оптовом рынке и оплачиваем ее в полном объеме. Также у нас есть обязательства перед другими нашими партнерами, которым не интересно, насколько исправно потребители расплачиваются с нами" - подчеркнул директор.

Как отметил собеседник агентства, в июле 2017 года "ЧелябГЭТ" именно так получило от обанкротившегося муниципального предприятия с одноименным названием подвижной состав. Это позволило городу продолжить перевозку пассажиров.

"20 февраля мы уведомили ООО "Челябинский городской электрический транспорт" о готовящемся введении ограничения электроснабжения на тяговых подстанциях предприятия. Аварийной брони у компании нет. Однако транспортники не спешат гасить долг, чтобы не допустить остановки в движении транспорта", - сообщили в ПАО "Челябэнергосбыт".

Стоит отметить, что в настоящее время из-за долгов обесточено административное здание МУПа, в котором расположены отдел кадров и незадействованные производственные помещения.