Включая рекламу города в Интернете.

Мэрия Екатеринбурга потратит до 2020 года свыше полумиллиарда рублей на раскрутку туристического и международного имиджа мегаполиса. Соответствующие изменения в муниципальную программу "Екатеринбург – столичный город" внес на днях сити-менеджер столицы Урала Александр Якоб, сообщает "Уралинформбюро".

Как следует из постановления, опубликованного на официальном сайте мэрии, сумма финансирования программы по сравнению с последней по времени редакцией от 26 декабря 2017 года увеличивается на 90 миллионов рублей. Теперь планируемые вложения составляют 579 миллионов рублей.

Львиная доля этих денег (288,9 миллиона рублей) будет направлена на обеспечение своевременного и достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.

Среди других значимых мероприятий, намеченных к реализации, значатся проведение журналистских конкурсов, пресс-туров, социологических исследований. Кроме того, на выделенные средства организуют конкурс на разработку логотипа к 300-летию Екатеринбурга и фестиваль "Стенограффия", а также разместят информацию о туристических объектах Екатеринбурга в сети Интернет.

Отдельное финансирование предусмотрено для рекламных и информационных мероприятий в дни проведения ЧМ-2018 по футболу. В частности, на территории города будет создан мультиязычный call-центр, несколько информационных пунктов и "последняя миля" Интернета (канал, соединяющий клиентское оборудование с узлом доступа провайдера) рядом со стадионом "Екатеринбург Арена".