Столичный имидж Екатеринбурга оценили в полмиллиарда рублейСегодня в 12:14
- Текст
Включая рекламу города в Интернете.
Мэрия Екатеринбурга потратит до 2020 года свыше полумиллиарда рублей на раскрутку туристического и международного имиджа мегаполиса. Соответствующие изменения в муниципальную программу "Екатеринбург – столичный город" внес на днях сити-менеджер столицы Урала Александр Якоб, сообщает "Уралинформбюро".
Как следует из постановления, опубликованного на официальном сайте мэрии, сумма финансирования программы по сравнению с последней по времени редакцией от 26 декабря 2017 года увеличивается на 90 миллионов рублей. Теперь планируемые вложения составляют 579 миллионов рублей.
Львиная доля этих денег (288,9 миллиона рублей) будет направлена на обеспечение своевременного и достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.
Среди других значимых мероприятий, намеченных к реализации, значатся проведение журналистских конкурсов, пресс-туров, социологических исследований. Кроме того, на выделенные средства организуют конкурс на разработку логотипа к 300-летию Екатеринбурга и фестиваль "Стенограффия", а также разместят информацию о туристических объектах Екатеринбурга в сети Интернет.
Отдельное финансирование предусмотрено для рекламных и информационных мероприятий в дни проведения ЧМ-2018 по футболу. В частности, на территории города будет создан мультиязычный call-центр, несколько информационных пунктов и "последняя миля" Интернета (канал, соединяющий клиентское оборудование с узлом доступа провайдера) рядом со стадионом "Екатеринбург Арена".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
Пострадали 5 человек.Сегодня в 19:34
В Екатеринбурге двух братьев отправили за решетку за изнасилование и убийство
Приятельницы.Сегодня в 19:15
Глава Минздрава РФ заложит первый камень комплекса НИИ ОММ в Екатеринбурге
И проинспектирует медорганизации.Сегодня в 18:46
Тюменка отделалась штрафом за 21-миллионную взятку
Которую никто не принял.Сегодня в 18:33
Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
Она проведет в колонии 3 года.Сегодня в 18:30
Путин обратил внимание на плохую экологию в Нижнем Тагиле
"Из-за смога не видят солнце".Сегодня в 18:22
Российским строителям разрешили жаловаться в ФАС
На госчиновников.Сегодня в 18:12
Облсуд пересмотрит приговор Дудко
В середине марта.Сегодня в 18:10
Цыбко отказался есть без адвокатов
Они придут завтра.Сегодня в 18:06
Роскомнадзор нашел новых "троянских коней" среди мобильных приложений
Набирающих популярность.Сегодня в 17:56
Блэкаут отменяется: в Челябинске не будут обесточивать электротранспорт
Пока.Сегодня в 17:53
Следователи не нашли нарушений в оплате труда курганских педагогов
Разошлись во мнениях с прокуратурой.Сегодня в 17:51
В Екатеринбурге легковушка на летней резине угодила под грузовик
Водитель погиб.Сегодня в 17:50
Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
Отозвав разрешение на выбросы.Сегодня в 17:44
В Дубае выявят национальное заболевание
С помощью ДНК-банка.
Главные новости
- Сегодня в 19:57Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
- Сегодня в 18:33Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
- Сегодня в 17:50Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
- Сегодня в 16:15Настю Рыбку поймали на тайский крючок
- Сегодня в 16:05Владимир Путин показал всему миру ракету "Сармат"
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.