"Неприкосновенным" стал даже подвал.

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области встало на защиту архитектурного облика "Дома жилого" на улице Тургенева, 22 в Екатеринбурге — памятника архитектуры в стиле модерн, построенного в начале ХХ века. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Как следует из документа, у здания обнаружено как минимум 16 так называемых "предметов охраны" — элементов, внешний вид которых по закону изменять нельзя. Среди них — стилевое решение западной и восточной частей здания, а также южного и северного фасадов, включая брандмауэрную стену.

Кроме того, под охраной теперь форма крыши, чердачные окна, дверные и оконные проемы, а также лепной декор западного и южного фасадов дома в том виде, в каком они сохранились ко второму десятилетию ХХ века.

Отдельно прописана неприкосновенность и других элементов, в том числе металлической лестницы мезонина, металлических колонн с капителью и даже "ребристых" перекрытий подвала здания.

Стоит отметить, что данная предосторожность отнюдь не чрезмерна. В данный момент памятник арендуют сразу несколько коммерческих структур, среди которых студия иностранных языков, молодежное антикафе, магазин гитар, кальянная и джаз-клуб.