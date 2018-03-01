×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский модерн защитили от бизнесменовСегодня в 13:39

  • Текст

"Неприкосновенным" стал даже подвал.

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области встало на защиту архитектурного облика "Дома жилого" на улице Тургенева, 22 в Екатеринбурге — памятника архитектуры в стиле модерн, построенного в начале ХХ века. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Как следует из документа, у здания обнаружено как минимум 16 так называемых "предметов охраны" — элементов, внешний вид которых по закону изменять нельзя. Среди них — стилевое решение западной и восточной частей здания, а также южного и северного фасадов, включая брандмауэрную стену.

Кроме того, под охраной теперь форма крыши, чердачные окна, дверные и оконные проемы, а также лепной декор западного и южного фасадов дома в том виде, в каком они сохранились ко второму десятилетию ХХ века.

Отдельно прописана неприкосновенность и других элементов, в том числе металлической лестницы мезонина, металлических колонн с капителью и даже "ребристых" перекрытий подвала здания.

Стоит отметить, что данная предосторожность отнюдь не чрезмерна. В данный момент памятник арендуют сразу несколько коммерческих структур, среди которых студия иностранных языков, молодежное антикафе, магазин гитар, кальянная и джаз-клуб.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Снести нельзя оставить»

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×