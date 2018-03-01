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Мировой бизнес не готов отражать кибератакиСегодня в 13:02

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Нет целостной системы кибербезопасности.

Кибератаки названы ключевой угрозой мировому бизнесу в 2018 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте международной консалтинговой компании PwC.

Авторы приводят ряд примеров, когда хакеры всерьез ударили по экономике предприятий. Например, в Турции в декабре 2015 года от их действий пострадали банковские сети, а также СМИ и правительственные учреждения. В том же месяце на Украине зловреды вызвали веерное отключение электричества - пострадали более 230 тысяч жителей. В 2017 году вирусы-шифровальщики WannaCry и Petya поразили компьютеры по всему миру.

По данным исследования PwC, растущую опасность киберугрозы признают топ-менеджеры по всему миру. Всего было опрошено 9500 руководителей компаний в 122 странах мира. Возможным результатом кибератаки 40% участников называют нарушение операционной деятельности, 39% – утечку данных, 32% – причинение вреда качеству продукции, 29% – повреждение имущества и 22% – причинение вреда здоровью человека.

Тем не менее, многие компании (44% в мире и 37% в России) признались, что у них нет целостной системы кибербезопасности, передает "Уралинформбюро".

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