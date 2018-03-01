В гостиницах Екатеринбурга в дни ЧМ-2018.

Гостиницам Екатеринбурга и Свердловской области запретили в дни чемпионата мира по футболу поднимать цены на проживание выше 47 000 рублей за сутки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

Как пояснили представители ведомства, максимальная стоимость проживания зафиксирована постановлением правительства РФ от 10 февраля 2016 года. Сумма будет варьироваться в зависимости от "звездности" отеля.

Так, для гостиниц категории "пять звезд" установлен диапазон цен от потолка в 47 000 рублей (номера повышенной комфортности "апартамент" и "сюит") до 12 500 рублей. Стоимость размещения в четырехзвездочных отелях варьируется (опять же в зависимости от категории номеров) от 36 000 до 8 100 рублей.

"Три звезды" обойдутся гостям чемпионата самое большее в 28 000 (апартамент и сюит), 11 700 (люкс, джуниор сюит и студия) и 6 100 рублей (иные категории одноместного и двухместного размещения). "Двухзвездные" гостиницы порадуют гостей эконом-ценами от 7 300 и 3 600 рублей.

Нешуточная конкуренция в дни мундиаля может развернуться между гостиницами категории "одна звезда" и беззвездными. Судя по информации Роспотребнадзора, поселение в однозвездных гостиницах выйдет постояльцам даже дешевле, чем в тех, которые не имеют категории: 3 200 и 2 600 рублей за сутки против 6 200 и 4 500 рублей.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг соблюдения требований данного постановления", — заверили сотрудники пресс-службы ведомства. По их словам, проверке на предмет завышения стоимости гостиничных номеров подверглось уже 197 сайтов участников гостиничного бизнеса.

Стоит напомнить, что борьба Роспотребнадзора с ценовыми "беспредельщиками" идет уже не первый месяц. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", под штрафы попали владельцы 7 гостиниц Екатеринбурга - компании, контролирующие отели "Максим", "Хаятт Ридженси Екатеринбург", "Рамада", "Луна", Live, "Дворец свадеб" и GrandHall.

Кроме того, в начале февраля Федеральное агентство по туризму опубликовало список из 69 жадных гостиниц, завышающих стоимость номеров в период проведения чемпионата мира по футболу. Больше всего отельеров-нарушителей Ростуризм "выловил" в Санкт-Петербурге (26), Краснодарском крае (12) и Москве (9).