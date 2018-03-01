Роспотребнадзор назвал цену звездСегодня в 14:35
- Текст
В гостиницах Екатеринбурга в дни ЧМ-2018.
Гостиницам Екатеринбурга и Свердловской области запретили в дни чемпионата мира по футболу поднимать цены на проживание выше 47 000 рублей за сутки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.
Как пояснили представители ведомства, максимальная стоимость проживания зафиксирована постановлением правительства РФ от 10 февраля 2016 года. Сумма будет варьироваться в зависимости от "звездности" отеля.
Так, для гостиниц категории "пять звезд" установлен диапазон цен от потолка в 47 000 рублей (номера повышенной комфортности "апартамент" и "сюит") до 12 500 рублей. Стоимость размещения в четырехзвездочных отелях варьируется (опять же в зависимости от категории номеров) от 36 000 до 8 100 рублей.
"Три звезды" обойдутся гостям чемпионата самое большее в 28 000 (апартамент и сюит), 11 700 (люкс, джуниор сюит и студия) и 6 100 рублей (иные категории одноместного и двухместного размещения). "Двухзвездные" гостиницы порадуют гостей эконом-ценами от 7 300 и 3 600 рублей.
Нешуточная конкуренция в дни мундиаля может развернуться между гостиницами категории "одна звезда" и беззвездными. Судя по информации Роспотребнадзора, поселение в однозвездных гостиницах выйдет постояльцам даже дешевле, чем в тех, которые не имеют категории: 3 200 и 2 600 рублей за сутки против 6 200 и 4 500 рублей.
"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг соблюдения требований данного постановления", — заверили сотрудники пресс-службы ведомства. По их словам, проверке на предмет завышения стоимости гостиничных номеров подверглось уже 197 сайтов участников гостиничного бизнеса.
Стоит напомнить, что борьба Роспотребнадзора с ценовыми "беспредельщиками" идет уже не первый месяц. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", под штрафы попали владельцы 7 гостиниц Екатеринбурга - компании, контролирующие отели "Максим", "Хаятт Ридженси Екатеринбург", "Рамада", "Луна", Live, "Дворец свадеб" и GrandHall.
Кроме того, в начале февраля Федеральное агентство по туризму опубликовало список из 69 жадных гостиниц, завышающих стоимость номеров в период проведения чемпионата мира по футболу. Больше всего отельеров-нарушителей Ростуризм "выловил" в Санкт-Петербурге (26), Краснодарском крае (12) и Москве (9).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
Пострадали 5 человек.Сегодня в 19:34
В Екатеринбурге двух братьев отправили за решетку за изнасилование и убийство
Приятельницы.Сегодня в 19:15
Глава Минздрава РФ заложит первый камень комплекса НИИ ОММ в Екатеринбурге
И проинспектирует медорганизации.Сегодня в 18:46
Тюменка отделалась штрафом за 21-миллионную взятку
Которую никто не принял.Сегодня в 18:33
Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
Она проведет в колонии 3 года.Сегодня в 18:30
Путин обратил внимание на плохую экологию в Нижнем Тагиле
"Из-за смога не видят солнце".Сегодня в 18:22
Российским строителям разрешили жаловаться в ФАС
На госчиновников.Сегодня в 18:12
Облсуд пересмотрит приговор Дудко
В середине марта.Сегодня в 18:10
Цыбко отказался есть без адвокатов
Они придут завтра.Сегодня в 18:06
Роскомнадзор нашел новых "троянских коней" среди мобильных приложений
Набирающих популярность.Сегодня в 17:56
Блэкаут отменяется: в Челябинске не будут обесточивать электротранспорт
Пока.Сегодня в 17:53
Следователи не нашли нарушений в оплате труда курганских педагогов
Разошлись во мнениях с прокуратурой.Сегодня в 17:51
В Екатеринбурге легковушка на летней резине угодила под грузовик
Водитель погиб.Сегодня в 17:50
Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
Отозвав разрешение на выбросы.Сегодня в 17:44
В Дубае выявят национальное заболевание
С помощью ДНК-банка.
Главные новости
- Сегодня в 19:57Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
- Сегодня в 18:33Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
- Сегодня в 17:50Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
- Сегодня в 16:15Настю Рыбку поймали на тайский крючок
- Сегодня в 16:05Владимир Путин показал всему миру ракету "Сармат"
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.