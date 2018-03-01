Екатеринбургский пивзавод отмоют от граффитиСегодня в 15:45
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Перед продажей.
Распорядительная дирекция МУГИСО собирается потратить свыше полумиллиона рублей на мойку окон и фасадов на шести объектах культурного наследия Екатеринбурга. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал госзакупок.
Как следует из аукционной документации, санитарно-гигиеническим процедурам подвергнутся корпус заводоуправления медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина (Розы Люксембург, 62), дом Лукина (Розы Люксембург, 19), дом Петрова (Малышева, 41), дом Казанцевой (Розы Люксембург, 63/Народной Воли, 56), усадьба Дрозжиловых (Ленина, 7/Шейнкмана, 33) и дом маркшейдера гиттенфервалтера Полкова (Ленина, 11/Сакко и Ванцетти, 42).
На этих объектах планируется произвести очистку фасадов, откосов и оконных проемов от пыли, грязи, подтеков, а также стихийных граффити. Работы следует выполнить в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта. Какая организация возьмет на себя эту миссию, выяснится 19 марта. Стартовая цена аукциона - 505,9 тысячи рублей.
Следует заметить, что один из перечисленных памятников — управление медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина — на прошлой неделе был выставлен на аукцион, организованный Фондом имущества Свердловской области. Начальная цена продажи уникального здания площадью почти 500 квадратных метров составляет 13,64 миллиона рублей. Торги состоятся 20 марта. Ранее памятник (известный также как "Усадебный дом в стиле классицизма") входил в комплекс производственных площадок завода безалкогольных напитков "Тонус".
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