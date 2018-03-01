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ЕВРАЗ КГОК внедрил систему технического зренияСегодня в 16:14

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На производстве окатышей.

В цехе окатышей ЕВРАЗ КГОКа заработала автоматическая система технического зрения. Она поможет контролировать качество сырых окатышей, увеличить производительность обжиговых машин на 7 тысяч тонн в год и сократить потребление природного газа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Автоматическая система проводит бесконтактное измерение параметров окатышей на четырех обжиговых машинах. Перед каждой из них установлены четыре специальных комплекса - гранулометра, оснащенных мощной видеокамерой, устройствами для считывания видеоизображения и преобразования его в цифровой аналог и программные блоки. С помощью последних система рассчитывает размеры окатышей, проводит их статистическую обработку и выводит данные на дисплей компьютера.

Во время движения сырых окатышей по конвейеру ведется их непрерывная видеосъемка. Параметры передаются машинисту окомкователя, который может откорректировать технологический процесс.

Новая система позволяет оперативно и грамотно настраивать работу окомкователей и обжиговых машин и обеспечивать оптимальный размер окатышей. Это, в свою очередь, позволяет снизить потребление природного газа и увеличить производительность.

Инвестиции компании составили около 10 миллионов рублей.

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