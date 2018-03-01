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Российским строителям разрешили жаловаться в ФАССегодня в 18:22

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На госчиновников.

Правительство РФ расширило список оснований, по которым застройщики могут жаловаться в органы ФАС на действия муниципальных и региональных чиновников. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

Соответствующие поправки в федеральный закон "О защите конкуренции" разработаны Федеральной антимонопольной службой и одобрены 22 февраля на заседании правительства РФ. Теперь законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Речь идет о жалобах на решения госорганов, выраженных в незаконном отказе в приеме от застройщиков документов, заявлений, а также в предъявлении к заявителю требований, не установленных нормативными правовыми актами.

Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает возможность подачи таких жалоб только на действия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей.

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