На два года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился создать рабочую группу по координации проекта строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал правовой информации регионального правительства.

Согласно документу, в состав рабочей группы войдут 13 человек. Председателем назначен первый вице-губернатор Алексей Орлов. УГМК-холдинг представлен директором по капитальному строительству и инвестициям Сергеем Ерыпаловым.

Трамвайную линию планируется построить в 2019 году. Параллельно с ней будет вестись строительство улично-дорожной сети для жилого района "Северная Корона", застройщиком которого является УГМК-холдинг.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", под этот проект МУГИСО передало Екатеринбургу в бессрочное пользование шесть участков, расположенных на улицах Чуцкаева, Фрезеровщиков, Шефской и в районе проспекта Космонавтов.

Стоит заметить, что "железка" пройдет в том числе и по землям, которые ранее относились к особо охраняемой природной территории — Калиновскому лесопарку. В сентябре 2016 года правительство Свердловской области сняло с этих участков статус ООПТ.

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