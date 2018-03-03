×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские власти решили судьбу филармонии02 марта в 17:21

  • Текст

Объявив международный конкурс по ее "апгрейду".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт международному конкурсу по разработке архитектурно-художественной концепции нового здания Свердловской филармонии.

Согласно распоряжению главы региона, курировать конкурс будет специально созданный для этой цели проектный офис. Он должен утвердить положение о конкурсе, составить техническое задание для участников, определить форму заявки и состав жюри. Сам конкурс должен пройти в течение 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Вопрос строительства нового здания филармонии был поднят на уровне областной власти в 2017 году. Не исключено, что проект может быть "подверстан" к ЭКСПО-2025. В таком случае в его реализации можно будет рассчитывать на софинансирование из федерального бюджета.

Площадка под строительство пока не определена. Один из вариантов предусматривал размещение объекта на берегу Городского пруда в Екатеринбурге, рядом с ККТ "Космос". Предполагается, что в новом корпусе филармонии будет два вместительных зала — на 1 500 и 350 мест.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×