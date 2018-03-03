Объявив международный конкурс по ее "апгрейду".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт международному конкурсу по разработке архитектурно-художественной концепции нового здания Свердловской филармонии.

Согласно распоряжению главы региона, курировать конкурс будет специально созданный для этой цели проектный офис. Он должен утвердить положение о конкурсе, составить техническое задание для участников, определить форму заявки и состав жюри. Сам конкурс должен пройти в течение 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Вопрос строительства нового здания филармонии был поднят на уровне областной власти в 2017 году. Не исключено, что проект может быть "подверстан" к ЭКСПО-2025. В таком случае в его реализации можно будет рассчитывать на софинансирование из федерального бюджета.

Площадка под строительство пока не определена. Один из вариантов предусматривал размещение объекта на берегу Городского пруда в Екатеринбурге, рядом с ККТ "Космос". Предполагается, что в новом корпусе филармонии будет два вместительных зала — на 1 500 и 350 мест.