Свердловские власти решили судьбу филармонии02 марта в 17:21
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Объявив международный конкурс по ее "апгрейду".
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт международному конкурсу по разработке архитектурно-художественной концепции нового здания Свердловской филармонии.
Согласно распоряжению главы региона, курировать конкурс будет специально созданный для этой цели проектный офис. Он должен утвердить положение о конкурсе, составить техническое задание для участников, определить форму заявки и состав жюри. Сам конкурс должен пройти в течение 2018 года, передает "Уралинформбюро".
Вопрос строительства нового здания филармонии был поднят на уровне областной власти в 2017 году. Не исключено, что проект может быть "подверстан" к ЭКСПО-2025. В таком случае в его реализации можно будет рассчитывать на софинансирование из федерального бюджета.
Площадка под строительство пока не определена. Один из вариантов предусматривал размещение объекта на берегу Городского пруда в Екатеринбурге, рядом с ККТ "Космос". Предполагается, что в новом корпусе филармонии будет два вместительных зала — на 1 500 и 350 мест.
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