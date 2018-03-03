К прилету Путина в Кольцово открыли вторую ВПП02 марта в 17:10
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После реконструкции.
2 марта 2018 года в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово после реконструкции была открыта вторая взлетно-посадочная полоса. Это позволит увеличить пропускную способность авиагавани.
Взлетно-посадочную полосу удлинили с 3 до 3,5 километра. Также на ней установили современное светосигнальное и метеорологическое оборудование, что позволит опытным пилотам сажать воздушные суда даже в сложных метеоусловиях, не уходя на запасные аэродромы.
"Открытие прошло без торжественной церемонии, это обычный рабочий момент для аэропорта", - сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских.
Вторая ВПП, введенная в эксплуатацию еще в 1987 году, обновлялась в преддверии ЧМ-2018, игры которого столица Урала примет в июне. Затраты федерального бюджета составили 3,1 миллиарда рублей. Планировалось, что первый лайнер взлетит с нее еще 25 декабря прошлого года.
Возможно, сегодняшнее открытие второй ВПП связано с тем, что в начале будущей недели в Екатеринбурге ждут борт №1 с президентом РФ Владимиром Путиным.
Стоит отметить, что по традиции ВПП "открывает" базовый перевозчик воздушной гавани, в Кольцово им является авиакомпания "Уральские авиалинии".
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