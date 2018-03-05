Между Екатеринбургом и Челябинском.

Уральскую высокоскоростную магистраль "обозначили" на схеме территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее дополнение внесло российское правительство, сообщает "Уралинформбюро".

По данным документа, ВСМ Челябинск - Екатеринбург протянут через южноуральскую столицу, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский и Каслинский районы Челябинской области, а также Сысертский, Арамильский и Белоярский городские округа Свердловской области и Екатеринбург.

Время в пути между двумя региональными центрами сократиться с 3,5 до 1 часа. "Это повысит эффективность транспортных коммуникаций на территории уральских регионов, а также будет способствовать объединению рынков труда Свердловской и Челябинской агломераций", - говорится в сообщении кабмина.

Проект, являющийся частью ВСМ Москва - Пекин, будет воплощаться в жизнь в рамках частной концессионной инициативы. На сегодня зарегистрирована специальная проектная компания "Уральская скоростная магистраль". Предполагаемая стоимость ВСМ Екатеринбург - Челябинск - свыше 165 миллиардов рублей.

Первые скоростные составы должны отправиться в путь к 2030 году.