По решению совета директоров МРСК Урала.

С 3 марта 2018 года в должности первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО "МРСК Урала" утвержден Владимир Болотин, а в должности заместителя генерального директора ОАО "МРСК Урала" - директора филиала "Пермэнерго" - Вадим Локтин. Соответствующее решение принял совет директоров ОАО "МРСК Урала" (входит в Группу компаний "Россети"), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Оба топ-менеджера являются выходцами из компании и выполняли свои должностные обязанности в статусе "и.о." с ноября 2017 года.

43-летний Владимир Болотин окончил Челябинский государственный технический и Южно-Уральский государственный университеты. Трудовую биографию начал в 1995 году в Новом Уренгое электромонтером в Северных электрических сетях ОАО "Тюменьэнерго" и за 12 лет вырос до заместителя начальника службы релейной защиты электроавтоматики и электроизмерений Когалымских электрических сетей.

В 2007 году В.Болотин пришел в "Челябэнерго" заместителем технического директора по оперативно-технологическому управлению. Затем до 2014 года работал в должности заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальником Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

Управленческую практику он получил, работая в должности заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО "Томская распределительная компания". Вернувшись на Урал, с июня 2015 года занимал пост заместителя главного инженера по эксплуатации МРСК Урала в Екатеринбурге. С октября 2015 по ноябрь 2017 года руководил техническим блоком "Челябэнерго".

48-летний Вадим Локтин - выпускник Уральского политехнического института (ныне УрФУ имени Б.Н.Ельцина). Карьеру в электроэнергетике начал в 1994 году в Чусовских электрических сетях "Пермэнерго" и прошел путь от инженера-технолога службы подстанций до начальника производственно-технического отдела. В 2005-2007 годах был заместителем начальника службы электрических сетей, начальником производственно-технического управления, заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальником Центра управления сетями "Пермэнерго".

С декабря 2007 по ноябрь 2014 года являлся главным инженером Пермских городских электрических сетей. С ноября 2014 по октябрь 2015 года В.Локтин занимал должность заместителя директора - главного инженера филиала "Челябэнерго", а затем год трудился на посту заместителя директора - главного инженера филиала "Пермэнерго".

С декабря 2016 по ноябрь 2017 года руководил техническим блоком ОАО "МРСК Урала" в должности первого заместителя генерального директора – главного инженера.