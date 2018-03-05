Пошли на мировую.

Мэрия Екатеринбурга и МУП "Екатеринбургский метрополитен" заключили мировое соглашение по делу о взыскании с муниципалитета 146,8 миллиона рублей. Соответствующее решение утвердил Свердловский Арбитражный суд 2 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Руководство подземки преследовало цель вернуть долги за перевозку льготных категорий пассажиров в 2014-2015 годах. Мэрия, насколько позволил городской бюджет, частично возместила эти расходы. Оставшуюся часть метрополитен решил взыскать через суд. По данным руководства предприятия, на перевозках льготников компания ежегодно теряет порядка 150 миллионов рублей.

Стоит добавить, что с исками в арбитраж к мэрии также обращались коммерческие перевозчики. Им удалось "стрясти" с городских властей миллионы рублей в качестве компенсации за провоз льготных категорий граждан.

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