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По цехам ВСМПО прогулялся свердловский министр05 марта в 13:09

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Международных и внешнеэкономических связей.

В ходе визита в Верхнюю Салду министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов посетил ВСМПО. Сопровождал его первый заместитель генерального директора корпорации "ВСМПО-Ависма" Николай Мельников, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Василий Козлов, инженер по образованию, внимательно наблюдал за производственным процессом. Плавильно-литейный комплекс поразил его своими мощностями, а посещение цеха №22 стало самым зрелищным. Глава ММВЭС отметил, что производственному процессу нисколько не мешает масштабная реконструкция параллельно идущая на ВСМПО.

Также министр побывал в цехе по мехобработке и на совместном предприятии Ural Boeing Manufacturing.

Стоит отметить, что до поездки на ВСМПО В.Козлов встретился с жителями Верхней Салды и рассказал им о планах развития инвестиционного климата и привлекательности городского округа. По словам министра, скоро у уральского муниципалитета появится побратим в Соединенных Штатах Америки, во Франции или Швеции - похожий по организационной и производственной структуре.

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