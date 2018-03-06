Российские сенаторы предрекли ипотеку под 7,5% уже в этом году05 марта в 15:25
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Для военнослужащих.
Ежегодный накопительный взнос по военной ипотеке в 2018 году должен составить 268,4 тысячи рублей в год, а ставка по процентам снизится до 7,5% годовых. Об этом на днях заявил член Совета Федерации Виктор Бондарев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СФ, по мнению сенатора, достичь таких показателей поможет возобновление индексации военной ипотеки со стороны государства. В 2016 году сумма индексации не выплачивалась, из-за чего у многих военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения, образовались крупные задолженности.
Кроме того, была снижена максимальная сумма ипотечного займа – с 2,4 миллиона рублей до 1,9 миллиона рублей. При этом процентная ставка военной ипотеки во многих регионах составляет 10,5-11,5%, хотя для остальных категорий получателей в 2017 году она снизилась до уровня 7,5-9%.
На совещании 2 марта глава Совфеда Валентина Матвиенко поручила уточнить, почему ставка по кредиту для военнослужащих так высока. При этом Виктор Бондарев сообщил, что, по информации Банка России, ставка по кредитам, выданным в рамках программы "Военная ипотека", в 2018 году будет снижена до уровня 7,5% годовых.
"С 2017 года индексация военной ипотеки возобновлена. Банки, работающие по программе военной ипотеки, увеличили максимальную сумму кредита. В среднем ее можно погасить за 15–20 лет службы. Решен вопрос с объединением субсидий", – отметил сенатор.
По его словам, дополнительное субсидирование позволит увеличить накопительный взнос для получателей военной ипотеки до 268,4 тысячи рублей. Сумма накопительного взноса ежегодно перечисляется военнослужащим-участникам ипотечной программы из федерального бюджета. Эти деньги также можно использовать при приобретении жилой недвижимости в случае, если получатель находится в системе "Росвоенипотеки" не менее трех лет.
Стоит напомнить, что в Екатеринбурге ряд застройщиков давно предоставляет льготные условия при оформлении военной ипотеки. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", осенью 2017 года для покупки жилья в "Академическом" военнослужащим предоставлялись кредиты на сумму до 2,25 миллиона рублей.
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