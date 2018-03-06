Новым гендиректором компании назначен Виктор Кривошеин.

Генеральный директор АО "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Виктор Киселев, занимавший пост с 2015 года, назначен председателем Совета директоров компании. С учетом накопленного опыта он будет заниматься стратегическими проектами Общества и направлениями развития. В числе последних – работа с объектами социальной инфраструктуры района и дальнейшее создание инновационного медицинского кластера, первый объект которого – комплекс зданий НИИ ОММ – уже строится.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое", на должность генерального директора компании назначен Виктор Кривошеин. С 2016 года он трудился в ГК "КОРТРОС" в качестве руководителя проекта "Ростов-на-Дону".

Виктор Кривошеин родился в 1966 году в Перми. Окончил Пермский политехнический институт. Трудовую деятельность начал с научно-исследовательской работы в подмосковном Королеве. Позднее занимал ряд ответственных государственных должностей в сфере строительства и ЖКХ. С 2006 года был начальником управления развития инфраструктуры Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. В 2007 году стал руководителем регионального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а январе 2009-го - министром ЖКХ Прикамья. С 2011 по 2016 год возглавлял КГАУ "Управление госэкспертизы Пермского края".

Назначение нового генерального вызвано задачами, стоящими перед компанией. Екатеринбургский Академический – это не просто крупнейший строительный, но и инновационный инфраструктурный проект. Там продолжается развитие масштабной и самой современной коммунальной инфраструктуры, сооружаются энергоэффективные дома. Кроме того, "РСГ-Академическое" должно стать абсолютным лидером на рынке Среднего Урала и улучшить финансовые показатели. Поэтому компанию возглавил руководитель, обладающий универсальными компетенциями как в области строительства, так и в жилищно-коммунальной сфере и в управлении бизнесом в других регионах России.

Академический – крупнейший проект комплексного освоения территории (КОТ) в России и Европе. Сегодня это один из самых перспективных районов Екатеринбурга, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с близостью к природе и комфортным микроклиматом.

Старт проекту с общей территорией застройки в 1 300 гектаров был дан в 2006 году. Разработчиком градостроительной концепции выступило архбюро Valode & Pistre. Всего планируется возвести 9 миллионов квадратных метров жилой площади и свыше 4 миллионов "квадратов" коммерческой и промышленной застройки. По завершении проекта численность жителей Академического достигнет 325 тысяч человек.