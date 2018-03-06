В уральскую столицу приедут ревизоры МБВ.

Международное бюро выставок (МБВ) озвучило даты посещения инспекционной комиссией городов, претендующих на проведение ЭКСПО-2025. В Екатеринбург инспекция приедет 2-4 апреля. До этого, 6-8 марта, МБВ посетит Осаку, а 17-19 апреля инспекторы будут в Баку, передает "Уралинформбюро".

"Задача исследовательской миссии - оценить жизнеспособность проекта ЭКСПО. Это необходимо для того, чтобы кандидат прошел дальше. Этот этап предполагает подробные презентации проекта и беседы с официальными лицами", - говорится в официальном сообщении.

Члены комиссии познакомятся с финансовым планом выставки и обсудят мотивы стран, претендующих на проведение ЭКСПО. Также МБВ проверит готовность городской инфраструктуры и отношение жителей к возможному проведению выставки.

За право проведения ЭКСПО-2025 Екатеринбург соревнуется с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Париж свою заявку отозвал.

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