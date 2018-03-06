Отказавшись от их капремонта.

Власти Курганской области вычеркнули из региональной программы капремонта 54 многоквартирных дома по причине их аварийного состояния. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Зауралья.

Кроме того, в ходе мониторинга технического состояния многоквартирных домов, проведенного в 2017 году, органами местного самоуправления региона было выявлено еще 72 жилых строения, не подлежащих капремонту по той же причине: аварийное состояние конструкций. Они будут исключены из программы при ее актуализации, сообщают представители ведомства.

Список многоквартирных домов, рекомендованных к капремонту, в Курганской области сейчас составляет 3 825 адресов. Большая их часть находится в Кургане и Шадринске. В 2018 году планируется отремонтировать 312 жилых строений, средний срок эксплуатации которых превысил 45 лет. На это потребуется более 700 миллионов рублей.

Следует напомнить, что в феврале 2018 года Зауралье вошло в число регионов-аутсайдеров по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее по теме:

Курганская область провалила программу капремонтов