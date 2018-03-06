×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курганские власти поставили крест на десятках домов05 марта в 18:52

  • Текст

Отказавшись от их капремонта.

Власти Курганской области вычеркнули из региональной программы капремонта 54 многоквартирных дома по причине их аварийного состояния. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Зауралья.

Кроме того, в ходе мониторинга технического состояния многоквартирных домов, проведенного в 2017 году, органами местного самоуправления региона было выявлено еще 72 жилых строения, не подлежащих капремонту по той же причине: аварийное состояние конструкций. Они будут исключены из программы при ее актуализации, сообщают представители ведомства.

Список многоквартирных домов, рекомендованных к капремонту, в Курганской области сейчас составляет 3 825 адресов. Большая их часть находится в Кургане и Шадринске. В 2018 году планируется отремонтировать 312 жилых строений, средний срок эксплуатации которых превысил 45 лет. На это потребуется более 700 миллионов рублей.

Следует напомнить, что в феврале 2018 года Зауралье вошло в число регионов-аутсайдеров по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее по теме:
Курганская область провалила программу капремонтов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×