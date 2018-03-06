×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Калашников" объявил о подготовке к запуску в серию нового пистолетаСегодня в 08:51

  • Текст

Созданного при содействии ФСБ.

Концерн "Калашников" в скором времени приступит к серийному производству нового пистолета. Об этом было объявлено по итогам торжественной церемонии открытия нового деревообрабатывающего производства, ставшего первым реализованным проектом в рамках инвестпрограммы Ижевского механического завода (ИМЗ), передает "Уралинформбюро".

"На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям. Планомерный запуск нового оборудования на ИМЗ позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия", - сообщили в пресс-службе концерна.

Сроки запуска пистолета Лебедева в серию пока не называются, однако, известно, что модернизация ИМЗ должна завершиться в 2019 году.

"Объем инвестпрограммы механического завода в 2018 году планируется на уровне 5 миллиардов рублей. Полное техническое и технологическое перевооружение мы завершим ко Дню Оружейника в 2019 году", - пояснил генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко.

Пистолет Лебедева впервые был презентован на подмосковном Международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Он весит 0,8-0,99 килограмма. Магазин вмещает 14 патронов калибра 9 миллиметров. Согласно предыдущим сообщениям пресс-службы концерна, ПЛ разрабатывался в сотрудничестве с инструкторами центра подготовки спецназа ФСБ и ведущими стрелками-спортсменами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×