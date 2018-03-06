Созданного при содействии ФСБ.

Концерн "Калашников" в скором времени приступит к серийному производству нового пистолета. Об этом было объявлено по итогам торжественной церемонии открытия нового деревообрабатывающего производства, ставшего первым реализованным проектом в рамках инвестпрограммы Ижевского механического завода (ИМЗ), передает "Уралинформбюро".

"На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям. Планомерный запуск нового оборудования на ИМЗ позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия", - сообщили в пресс-службе концерна.

Сроки запуска пистолета Лебедева в серию пока не называются, однако, известно, что модернизация ИМЗ должна завершиться в 2019 году.

"Объем инвестпрограммы механического завода в 2018 году планируется на уровне 5 миллиардов рублей. Полное техническое и технологическое перевооружение мы завершим ко Дню Оружейника в 2019 году", - пояснил генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко.

Пистолет Лебедева впервые был презентован на подмосковном Международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Он весит 0,8-0,99 килограмма. Магазин вмещает 14 патронов калибра 9 миллиметров. Согласно предыдущим сообщениям пресс-службы концерна, ПЛ разрабатывался в сотрудничестве с инструкторами центра подготовки спецназа ФСБ и ведущими стрелками-спортсменами.