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АвтоВАЗ "прокачал" LADA VestaСегодня в 09:16

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Добавил подлокотник.

Автомобильный концерн "АвтоВАЗ" добавил LADA Vesta новые опции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании.

На седане 2018 модельного года с двигателем 1,8 литров появятся задние дисковые тормоза. Владельцам авто в комплектации Comfort и выше будут доступны круиз-контроль, ограничитель скорости и мультифункциональное рулевое колесо. Во всех комплектациях LADA Vesta также появятся трехуровневый подогрев передних сидений и центральный подлокотник с боксом.

В феврале продажи LADA в России выросли на 37% по сравнению с февралем прошлого года. За второй месяц текущего года в стране продали 27 401 автомобиль. Самой популярной моделью февраля стала LADA Vesta – на нее пришлась треть всех продаж бренда. Стоимость седана начинается от 569 900 рублей.

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