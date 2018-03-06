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Авиакомпания "Ямал" отменила рейс из Тюмени в ЕкатеринбургСегодня в 10:13

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Из-за низкого спроса.

В аэропорту Кольцово 6 марта не приземлится самолет "Ямала", следующий из Тюмени. Авиакомпания отменила рейс в Екатеринбург из-за низкого спроса.

"Сейчас не сезон. Не воздух же возить. Пассажиров пересадим на самолеты других авиакомпаний. С этим проблем нет", - сообщил "Уралинформбюро" коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.

По словам собеседника агентства, екатеринбургское направление наиболее востребовано в летний период.

Стоит отметить, что добраться до столицы Урала, помимо воздушного транспорта, тюменцы могут на поезде или на автомобиле. 5-часовая поездка на машине, если взять попутку, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar, обойдется в 600 рублей. За 6-часовое путешествие по железнодорожной дороге придется выложить 1000-1800 рублей.

50-минутный перелет до Екатеринбурга по тарифу "бюджетный эконом" авиакомпании "Ямал" стоит 3100 рублей.

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