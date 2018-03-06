×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Разовая выплата пенсионерам "уронила" показатель доходов россиянСегодня в 09:45

  • Текст

На 7%.

Реальные доходы россиян сократились на 7% за год. Об этом свидетельствует доклад Росстата.

В отчете о социально-экономическом положении страны за январь 2018 года говорится, что показатели доходов граждан снизились из-за единовременно выплаченных 5 000 рублей пенсионерам в начале 2017 года, передает "Уралинформбюро".

При этом без учета указанных денег доходы жителей страны не изменились бы, а пенсии, наоборот, показали рост на 4,9% — такие выкладки опубликованы Росстатом ранее. Разовая же выплата 2017 года "уронила" российские пенсии на 25,2%.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×