На 7%.

Реальные доходы россиян сократились на 7% за год. Об этом свидетельствует доклад Росстата.

В отчете о социально-экономическом положении страны за январь 2018 года говорится, что показатели доходов граждан снизились из-за единовременно выплаченных 5 000 рублей пенсионерам в начале 2017 года, передает "Уралинформбюро".

При этом без учета указанных денег доходы жителей страны не изменились бы, а пенсии, наоборот, показали рост на 4,9% — такие выкладки опубликованы Росстатом ранее. Разовая же выплата 2017 года "уронила" российские пенсии на 25,2%.