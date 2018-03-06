Екатеринбург задолжал свыше 5 миллиардов рублейСегодня в 10:30
- Текст
Поставщикам коммунальных услуг.
Задолженность жителей Екатеринбурга по оплате коммунальных услуг на февраль 2018 года составила 5,2 миллиарда рублей. Такую цифру в программе "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний" озвучил замглавы горадминистрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.
На конец 2017 года сумма долга горожан за услуги ЖКХ была несколько меньше: по словам Гейко, она не превышала 4,8 миллиарда рублей. Рост недоимки вызван низкой собираемостью коммунальных платежей в январе-феврале текущего года, считает чиновник. Она составила всего 80% от требуемого уровня, передает "Уралинформбюро".
При этом руководитель городского ЖКХ признал, что в ряде случаев необходимо разбираться с корректностью начислений по отоплению, произведенных управляющими компаниями. По его словам, большие цифры "за тепло" в квитанциях горожан могут быть вызваны изменившимся около года назад порядком начисления суммы за эту услугу.
"Там, где есть приборы учета тепла, управляющие компании должны производить начисление ежемесячно с учетом показаний приборов. Однако в разные месяцы зимы платежи в зависимости от погоды могут быть разными. Например, ноябрь и декабрь были относительно теплыми, и суммы были ниже. А в январе похолодало, и платежи стали выше", — пояснил Гейко, предложив все споры между собственниками жилья и управляющими компаниями разрешать при участии областного департамента Госжилстройнадзора.
В 2018 году коммунальные услуги в Свердловской области, как ожидается, подорожают на 4,5%. Однако в действие новые тарифы вступят не раньше июля 2018 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", больше всего повысится стоимость электроэнергии: рост может достигнуть 5%.
Ранее по теме:
Свердловские тарифы ЖКХ "взлетят" на 4,5%
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:48
"Атомстройкомплекс" выбрал реконцепцию флагманского проекта
Победителем конкурса признан ROCK.Сегодня в 13:43
Средний Урал получит 81 миллион на медпункты
Хватит ли?Сегодня в 13:27
"Уралгидромедь" успешно прошла аудит системы менеджмента
Подтвердив ее соответствие международным стандартам.Сегодня в 13:22
Соратник Собчак назвал музей Ельцина в Екатеринбурге "бессмысленным"
"В этом все русское лицемерие".Сегодня в 12:55
Казахстанец избежал тюрьмы за убийство жены
Его признали невменяемым.Сегодня в 12:45
Свердловская область оказалась самой счастливой на Урале
А Москва - в России.Сегодня в 12:39
В России реанимируют образовательные кредиты
С нового учебного года.Сегодня в 12:36
Свердловские детские больницы получат 236 миллионов
На технику.Сегодня в 12:34
Екатеринбургский полк ГИБДД отправили сторожить перекрестки
Перед приездом Путина.Сегодня в 12:26
Уральская пенсионерка отсудила 90 тысяч за падение на скользком тротуаре
Женщина получила тяжелые травмы.Сегодня в 12:23
"ВСМПО-Ависма" заплатила свыше 36 миллионов рублей налога на землю
В Верхней Салде и Березниках.Сегодня в 12:15
Екатеринбурженкам подарят триумфаторов Венецианского фестиваля
На 8 Марта.Сегодня в 12:03
Руины екатеринбургской усадьбы оценили в 1 рубль
Для застройщика "Ривьеры"?Сегодня в 12:03
Тоболяка будут судить за кровавую расправу в Новый год
В общежитии.Сегодня в 11:58
Виктор Киселев занял пост председателя Совета директоров АО "РСГ-Академическое"
Новым гендиректором компании назначен Виктор Кривошеин.
Главные новости
- Сегодня в 12:34Екатеринбургский полк ГИБДД отправили сторожить перекрестки
- Сегодня в 11:15Новосибирскому экс-милиционеру дали пожизненное за убийство 19 путан
- Сегодня в 10:30Екатеринбург задолжал свыше 5 миллиардов рублей
- Сегодня в 09:38Пропавшие в североуральской шахте мужчины нашлись на поверхности
- Сегодня в 08:12"Автомобилист" поквитался с "Металлургом" за поражение на старте Кубка Гагарина
Аналитика
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.
"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
Под рекламу.
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".