Поставщикам коммунальных услуг.

Задолженность жителей Екатеринбурга по оплате коммунальных услуг на февраль 2018 года составила 5,2 миллиарда рублей. Такую цифру в программе "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний" озвучил замглавы горадминистрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

На конец 2017 года сумма долга горожан за услуги ЖКХ была несколько меньше: по словам Гейко, она не превышала 4,8 миллиарда рублей. Рост недоимки вызван низкой собираемостью коммунальных платежей в январе-феврале текущего года, считает чиновник. Она составила всего 80% от требуемого уровня, передает "Уралинформбюро".

При этом руководитель городского ЖКХ признал, что в ряде случаев необходимо разбираться с корректностью начислений по отоплению, произведенных управляющими компаниями. По его словам, большие цифры "за тепло" в квитанциях горожан могут быть вызваны изменившимся около года назад порядком начисления суммы за эту услугу.

"Там, где есть приборы учета тепла, управляющие компании должны производить начисление ежемесячно с учетом показаний приборов. Однако в разные месяцы зимы платежи в зависимости от погоды могут быть разными. Например, ноябрь и декабрь были относительно теплыми, и суммы были ниже. А в январе похолодало, и платежи стали выше", — пояснил Гейко, предложив все споры между собственниками жилья и управляющими компаниями разрешать при участии областного департамента Госжилстройнадзора.

В 2018 году коммунальные услуги в Свердловской области, как ожидается, подорожают на 4,5%. Однако в действие новые тарифы вступят не раньше июля 2018 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", больше всего повысится стоимость электроэнергии: рост может достигнуть 5%.

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