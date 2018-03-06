×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ММК возьмет шламы в оборотСегодня в 10:42

  • Текст

Чтобы извлекать из них железный концентрат.

В цехе рудообогатительных фабрик горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината строится комплекс по переработке шламов дробильно-обогатительной фабрики №5. Его запуск будет приурочен к Дню металлурга.

Идея взять в оборот отходы производства, накопленные в 50-60 года прошлого века, родилась 15 лет назад. Специалисты рудоиспытательной станции и Центральной лаборатории комбината установили, что шламохранилище содержит полезный компонент - железорудный концентрат. В 2015 году было решено освоить и переработать это "месторождение", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

По словам руководителя проекта строительства установки по переработке текущих шламов ДОФ-5 ГОП ПАО "ММК" Александра Кошкалды, монтируемое оборудование, смело можно назвать уникальным. В нем применяется не только традиционная магнитная сепарация, а еще и гравитационный способ обогащения. Последний дает возможность за счет центробежной силы и силы тяжести извлекать из окисленных руд железо, которое не примагничивается и не поддается традиционным способам магнитного обогащения.

Запасы техногенного месторождения оцениваются примерно в 14 миллионов тонн. Чтобы добраться до глубоких горизонтов, потребуется около шести лет.

Установка, рассчитанная на переработку 2 миллионов тонн шламов в год, сможет проработать 12-13 лет, выдавая 530 тысяч тонн кондиционного концентрата ежегодно. Срок окупаемости проекта составит меньше полутора лет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×