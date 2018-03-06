Чтобы извлекать из них железный концентрат.

В цехе рудообогатительных фабрик горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината строится комплекс по переработке шламов дробильно-обогатительной фабрики №5. Его запуск будет приурочен к Дню металлурга.

Идея взять в оборот отходы производства, накопленные в 50-60 года прошлого века, родилась 15 лет назад. Специалисты рудоиспытательной станции и Центральной лаборатории комбината установили, что шламохранилище содержит полезный компонент - железорудный концентрат. В 2015 году было решено освоить и переработать это "месторождение", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

По словам руководителя проекта строительства установки по переработке текущих шламов ДОФ-5 ГОП ПАО "ММК" Александра Кошкалды, монтируемое оборудование, смело можно назвать уникальным. В нем применяется не только традиционная магнитная сепарация, а еще и гравитационный способ обогащения. Последний дает возможность за счет центробежной силы и силы тяжести извлекать из окисленных руд железо, которое не примагничивается и не поддается традиционным способам магнитного обогащения.

Запасы техногенного месторождения оцениваются примерно в 14 миллионов тонн. Чтобы добраться до глубоких горизонтов, потребуется около шести лет.

Установка, рассчитанная на переработку 2 миллионов тонн шламов в год, сможет проработать 12-13 лет, выдавая 530 тысяч тонн кондиционного концентрата ежегодно. Срок окупаемости проекта составит меньше полутора лет.