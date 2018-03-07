Победителем конкурса признан ROCK.

2 марта 2018 года в штаб-квартире ведущего екатеринбургского застройщика - компании "Атомстройкомплекс" состоялся финал первого конкурса архитектурных концепций. В феврале компания предложила архбюро представить новое видение третьей башни своего флагманского проекта – высотного жилого комплекса "Чемпион Парк".

Проект предполагал строительство трех идентичных 37-этажных зданий, два из которых введены в эксплуатацию. Однако из-за большого срока с момента проектирования и смены покупательских предпочтений, было решено актуализировать архитектурные и планировочные решения.

Участникам конкурса предстояло соблюсти заданный застройщиком коэффициент эффективности площадей и органично вписать новое здание в проект. Защита концепций состоялась в присутствии топ-менеджмента "Атомстройкомплекс" и приглашенных экспертов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.



Изображение из документации проекта

Павел Гордеев представил концепцию архитектурного бюро "Гордеев-Демидов". В ее основу лег принцип отражения окружающей архитектурной среды. Архитекторы учли изменения территории после окончания строительства новых жилых и офисных объектов в районе ЦПКиО и постарались применить схожие фасадные решения для третьей башни "Чемпион Парка". В этом варианте она вступит в диалог с жилой застройкой на месте завода Воровского и "Клевер Парк". Жюри высоко оценило предложение заменить несущие монолитные колонны на пилоны, что существенно расширяет вариативность планировочных решений.



Изображение из документации проекта

Концепцию архитектурной студии ROCK презентовала Ольга Соколова. В этом варианте новая башня перекликается со "старшими сестрами" сплошным стеклянным объемом и горизонтальным членением. Ее "изюминкой" стали волнообразные фасады, будто устремляющиеся вверх за счет постепенного сужения горизонтальных линий. А оригинальные планировочные решения, объединившие кухонную зону с холлом, позволили наиболее эффективно использовать пространство. Большинство экспертов посчитали, что данный вариант наиболее органично вписывается в ансамбль, не перетягивая внимание на себя.



Изображение из документации проекта

Архитектор "Атомстройкомплекса" Алексей Чирков обыграл снижение высотности с помощью архитектурного приема: его башня будто бы закручена по спирали и сжата. При этом создается визуальный эффект, что при раскручивании она будет такой же высоты, как два существующих дома. Цветовое решение фасада выполнено в стилистике олимпийского огня, что тоже соотносится с функциональной концепцией ЖК. Данный проект может быть реализован на одной из новых площадок компании.

Победителем стала архитектурная студия ROCK. Кроме денежного приза она получит от "Атомстройкомплекса" приглашение к дальнейшему сотрудничеству в работе над проектом.

"Свои талантливые архитекторы, которые сегодня определяют облик Екатеринбурга, – это, безусловно, достижение нашей компании, которым мы дорожим. Благодаря им у нашей застройки есть свое лицо, во всех районах города мы видим свой узнаваемый почерк. Но все же, чем больше мнений – и в архитектуре, и в общественной жизни, и в градостроительстве – тем лучше для развития города, тем город становится гармоничнее. Мы хотим следовать этому принципу и далее – постоянно привлекать новых архитекторов, смотреть, как их идеи вписываются в наши стандарты. Ни для кого не секрет, что "Атомстройкомлекс" очень много строит в Екатеринбурге. Но мы хотим дать возможность реализовывать свои идеи не только нашим архитекторам" - отметил генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

По его словам, теперь все знаковые для компании проекты будут проходить через подобные конкурсы, включая МФК Opera Tower.