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Руины екатеринбургской усадьбы оценили в 1 рубльСегодня в 12:03

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Для застройщика "Ривьеры"?

Мэрия Екатеринбурга решила продать за 1 рубль руины печально известного Дома Звонарева, расположенного на углу Горького и Карла Маркса. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как пояснили сотрудники муниципалитета, соответствующее заявление сделал директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин. При этом он уточнил, что после завершения аукционных процедур с покупателем Дома Звонарева будет заключен договор, предусматривающий обязательные работы по восстановлению и сохранению объекта культурного наследия.

Это уже не первая попытка муниципалитета "сбыть с рук" проблемный памятник. Здание является муниципальной собственностью, но средств в городском бюджете на его восстановление не предусмотрено. Поэтому старинная усадьба была включена в план приватизации на 2017 год.

Однако в реестр муниципальной собственности, которую планируется выставить на продажу в 2017-2019 годах, дом Звонарева попал лишь в конце декабря прошлого года. В документе указано, что единственным видом его разрешенного использования является историко-культурная деятельность.

При этом чуть ранее, в октябре, группа реставраторов из Челябинска провела экспертизу здания на предмет возможности его реставрации и приспособления под современные нужды. Авторы заключения предлагают "поднять" здание выше существующей планировочной отметки, а перекрытия, пол и крышу выполнить из современных строительных материалов, так как "конструктивные элементы перекрытия не являются предметом охраны объекта культурного наследия". Также проект реставрации предполагает воссоздать северный фасад пристроя усадьбы и обустроить дверной проем на южном фасаде. Эксперты рекомендуют использовать дом в качестве жилого помещения с гостиной, спальней и двумя ванными комнатами.

В роли заказчика этой историко-культурной оценки выступила строительная компания "Мигстрой". Ее учредитель - предприниматель Валерий Малышев, который также числится в учредителях компании "Ривьера-Инвест-Екб". Последняя давно и успешно осваивает данный участок улицы Горького. В частности, как раз на пересечении Горького, Карла Маркса и переулка Цветоводов компания возводит жилой комплекс "Ривьера".

Практика "продажи за рубль" памятников истории уже опробована в Екатеринбурге. В 2016 году по аналогичной схеме был пущен с молотка госпиталь Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре. Новым владельцем здания стала тогда "Группа Синара". Правда, участок под зданием "за рубль" в тот раз стоил больше, почти 22 миллиона рублей.

Ранее по теме:
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